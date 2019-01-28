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Дальнее зарубежье 28.01.2019 16:12

Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа - опрос

Почти две трети американских граждан не поддерживают внешнюю политику президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Associated Press (AP) и исследовательским центром NORC.

Так, против нынешней политики Вашингтона высказались 63% респондентов, а поддержали - только 35%.

При этом 77% участников опроса, причисляющих себя к сторонникам Демократической партии, полагают, что положение США на мировой арене ухудшится. В свою очередь 44% республиканцев полагают, что позиции США, наоборот, улучшатся, а по мнению 35% - они не изменятся.

Кроме этого, у опрашиваемых поинтересовались мнением о глобальных угрозах для США. В итоге 47% респондентов назвали влияние России в мире "крайне или очень беспокоящим", а еще 40% заявили то же о влиянии КНР.

Еще 52% заявили о своей обеспокоенности в связи с угрозой ядерной программы КНДР, а 48% - ядерных разработок Ирана.

Также респондентов опрашивали о решении Вашингтона вывести войска из Сирии и о возможном уходе американских войск из Афганистана. Решение Д.Трампа уйти из Сирии поддержали 39% опрошенных, а 35% выступили против.

Возможный вывод сил из Афганистана приветствовали 41% участников, а против высказались 30%.

Опрос AP-NORC проходил с 16 по 20 января, в нем участвовали 1062 человек. Предельная погрешность при подсчетах составляет 4,1 процентных пункта.

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Тэги: США, ТРАМП, ВНЕШПОЛИТИКА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]