Инструкторы из США в 2019г подготовят три грузинских пехотных батальона - министр

Три грузинских пехотных батальона в 2019 году пройдут подготовку в рамках совместной с США "Программы готовности обороны Грузии" (GDRP), заявил глава грузинского военного ведомства Леван Изория журналистам в понедельник.
По словам министра, в рамках этой программы в 2018 году подготовку прошли два пехотных батальона.
Программа подготовки грузинских военных осуществляется при участии и поддержки Европейского командования США. Она подразумевает подготовку и оснащение девяти грузинских маневренных батальонов. В подготовке участвуют военные инструкторы из США.
По словам министра, в 2019 году планируется расширение центра боевой подготовки, открытого в рамках грузинско-американской программы в мае минувшего года на территории военной базы Вазиани в окрестностях Тбилиси.
В Грузии рассчитывают, что инфраструктуру данного центра в будущем смогут использовать и отдельные страны-партнеры Грузии, включая страны НАТО для повышения боевой подготовки своих военнослужащих, отметил Л.Изория.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»