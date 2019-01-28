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Финансы 28.01.2019 16:41

Страховщики в Азербайджане в 2018г увеличили премии по ОСАГО на 3%, выплаты – на 19,5%

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в 2018 году увеличили сбор премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) по сравнению с 2017 годом на 3,1% - до 95 млн 440,5 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

"В целом, на ОСАГО пришлось 13,1% премий страховщиков за отчетный период и 49,8% премий по обязательным видам за 2018 год", - отметили в палате.

За 2018 год выплаты страховщиков по ОСАГО составили 53 млн 505,2 тыс. манатов (рост на 19,5%) или 22,3% всех выплат страховщиков за отчетный период. В целом, на выплаты по ОСАГО пришлось почти 79% возмещений по обязательным видам страхования в прошлом году.

ОСАГО входит в тройку основных видов страхования, по которым страховщики в Азербайджане собирают премии. Лишь по накопительному страхованию жизни страховщики получили в 2018 году больше премий, чем по ОСАГО.

В 2017 году страховщики в Азербайджане увеличили премии по ОСАГО на 14,5% - до 92,6 млн манатов.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.

В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.

Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест - коэффициент 4.

Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.

Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.

По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: ОСАГО, РЫНОК


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