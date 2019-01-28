Макрон встретился с ас-Сиси и обсудил с ним права человека в Египте

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Каире со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, чтобы среди прочего обсудить с ним проблемы с правами человека в Египте, передают в понедельник западные СМИ.

"Ситуация (с правами человека - ИФ) ухудшилась с октября 2017 года, когда ас-Сиси совершал визит в Париж", - сказал Э.Макрон после приезда в Египет.

"Моя позиция заключается в следующем: стабильность и уважение суверенитета. Но то, что происходит сейчас, угрожает стабильности в Египте", - отметил французский лидер.

СМИ отмечают, что лидеры в то же время должны будут подписать около 30 двусторонних соглашений на сумму в несколько сотен миллионов евро.