Макрон встретился с ас-Сиси и обсудил с ним права человека в Египте

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Каире со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, чтобы среди прочего обсудить с ним проблемы с правами человека в Египте, передают в понедельник западные СМИ.
"Ситуация (с правами человека - ИФ) ухудшилась с октября 2017 года, когда ас-Сиси совершал визит в Париж", - сказал Э.Макрон после приезда в Египет.
"Моя позиция заключается в следующем: стабильность и уважение суверенитета. Но то, что происходит сейчас, угрожает стабильности в Египте", - отметил французский лидер.
СМИ отмечают, что лидеры в то же время должны будут подписать около 30 двусторонних соглашений на сумму в несколько сотен миллионов евро.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»