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Транспорт и связь 28.01.2019 19:12

Китай увеличит пассажирские авиаперевозки до 1,6 млрд человек к 2037г - IATA

Объем пассажирских авиаперевозок Китая достигнет 1,6 млрд человек к 2037 году, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

При этом общемировой пассажиропоток, как ожидается, может удвоиться и достигнуть 8,2 млрд человек в год, сообщает China Daily. В следующие двадцать лет среднегодовые темпы прироста объемов перевозок будут составлять 3,5%.

В настоящее время КНР является вторым по величине рынком гражданской авиации. IATA прогнозирует, что он станет крупнейшим к 2024-2025 гг., сказал генеральный директор ассоциации Александр де Жюньяк.

"Китай становится ключевым фактором влияния в глобальной индустрии гражданской авиации. И руководители гражданской авиации Китая являются ключевой движущей силой в глобальной авиационной индустрии", - заявил он агентству "Синьхуа" во время визита в Пекин.

"Глобальный рынок гражданской авиации продемонстрировал очевидное смещение на восток, в Азию, с Китаем в качестве главного двигателя. И IATA переключает свое внимание на этот расширяющийся рынок", - добавил глава ассоциации.

Рост на азиатском рынке обусловлен сочетанием продолжающегося устойчивого экономического роста, повышением доходов домохозяйств, и факторами, связанными с демографией и народонаселением.

К 2020 году Индия займет третье место в мире по объему пассажирских авиаперевозок после США и Китая. Наиболее выдающиеся темпы роста покажет Индонезия, которая с десятого места в 2017 году поднимется до четвертого к 2030 году, прогнозирует IATA.

В 2018 году китайские авиакомпании перевезли 610 млн пассажиров, что на 11,4% превышает показатель предыдущего года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая.

IATA объединяет 294 авиакомпании, которые выполняют около 82% всех рейсов в мире. Китай имеет наиболее значительное представительство в ассоциации по числу авиаперевозчиков среди всех стран.

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Тэги: КИТАЙ, АВИАЦИЯ, IATA, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]