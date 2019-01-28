Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Венесуэле 31 января - представитель Могерини

Продолжение статуса-кво в политической ситуации в Венесуэле недопустимо, заявила на брифинге в Брюсселе в понедельник Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Такая срочность связана с ухудшением социально-экономической ситуации в стране, которая становится настоящим гуманитарным кризисом", - сказала пресс-секретарь, отвечая на просьбу объяснить слова из заявления Ф.Могерини по Венесуэле от 26 января о том, что Евросоюз будет действовать в ближайшие дни в ответ на венесуэльские события.

М.Коцьянчич отметила, что не может предвосхищать дальнейшее развитие. "Но что очень ясно - это то, что Европейский союз внимательно следит за событиями, и, как это было сказано в заявлении, министры иностранных дел союза соберутся на этой неделе в четверг и пятницу (в Бухаресте на неформальную встречу "Гимних" - ИФ), и они, конечно, будут обсуждать развитие ситуации в Венесуэле в четверг во второй половине дня", - сообщила представитель Ф.Могерини.

Она подчеркнула, что заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам сделано от имени 28 государств-членов союза, а это означает, что "Европейский союз, несомненно, един". Заявление выражает поддержку Национальному собранию Венесуэлы и призывает к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными нормами. По словам, М.Коцьянчич, она не видит, в чем этот документ не совпадает с другими заявлениями по Венесуэле отдельных лидеров ЕС, как ей намекали в вопросе.

"Союз готов действовать, например, в том, что касается признания руководителей страны, и это на основании очевидной статьи 233 венесуэльской конституции", - добавила М.Коцьянчич.

Она уклонилась от прямого ответа на вопрос о прозвучавшем от ряда стран ЕС ультиматуме признать президентские функции за председателем Национального собрания Венесуэлы Хуаном Гуаидо, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Пресс-секретарь отметила, что в заявлении Ф.Могерини этот срок не уточнялся.

"Но я могу вам сказать в более широком плане, что союз и государства-члены готовы восстановить демократию и правовое государство вызывающим доверие, мирным путем в соответствии с конституцией Венесуэлы. Мы продолжим следить за развитием ситуации в стране, и мы будем реагировать, следуя воспринимаемой нами необходимости и в свете дискуссий, мер и решений, которые потребуются на основании положения дел и его развития", - продолжила М.Коцьянчич.

Она заверила в поддержке Евросоюзом населения страны в том, что касается гуманитарной ситуации и положения с миграцией. Она также напомнила об инициативе ЕС по созданию международной контактной группы для Венесуэлы, о которой шла речь в заявлении Ф.Могерини.

"Ситуация в стране требует релегитимизации политической власти", - сказала М.Коцьянчич.

"С нашей точки зрения, необходимы срочные действия, и министры иностранных дел займутся этой проблемой в четверг", - объявила пресс-секретарь.