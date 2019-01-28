Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9411 RUR   0.0258 GBR   2.2443 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.69 0.56 Brent 61.64 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.01.2019 19:31

Лидера ХАМАС не будет на межпалестинской встрече в Москве, она пройдет на более низком уровне - посол Палестины

Лидер ХАМАС Исмаил Хания не примет участия в межпалестинской встрече в Москве 11-13 февраля, но может посетить Россию по ее итогам, заявил "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Он не будет принимать участия в этой встрече. Она пройдет на более низком уровне. Но, может быть, после нее российская сторона пригласит его", - сказал А.Нофаль.

Лидер ХАМАС И.Хания должен был посетить Москву с визитом 15 января для переговоров с С.Лавровым, однако визит не состоялся.

Как ранее пояснил "Интерфаксу" посол Палестины, "визит был отложен".

"Российская сторона надеется, что мы изменим дату визита и сможем найти понимание. Визит 15 января не состоится, но возможно он будет позднее. Но пока неясно когда", - отметил А.Нофаль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПАЛЕСТИНА, ВСТРЕЧА, ХАМАС


Похожие новости


Встрече лидеров Палестины и Израиля может способствовать восстановление палестинского единства - Лавров Лавров объяснил, почему Россия в 2016 году не поддержала инициативу администрации Обамы по палестино-израильскому урегулированию Палестино-американские отношения переживают не лучший период - Аббас Илюмжинов намерен организовать шахматный матч между израильскими и палестинскими детьми Россия продолжит содействовать восстановлению палестинского единства - Путин Директор СВР посетил Палестинскую национальную автономию и встретился с Аббасом - палестинские СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]