Лидера ХАМАС не будет на межпалестинской встрече в Москве, она пройдет на более низком уровне - посол Палестины

Лидер ХАМАС Исмаил Хания не примет участия в межпалестинской встрече в Москве 11-13 февраля, но может посетить Россию по ее итогам, заявил "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Он не будет принимать участия в этой встрече. Она пройдет на более низком уровне. Но, может быть, после нее российская сторона пригласит его", - сказал А.Нофаль.

Лидер ХАМАС И.Хания должен был посетить Москву с визитом 15 января для переговоров с С.Лавровым, однако визит не состоялся.

Как ранее пояснил "Интерфаксу" посол Палестины, "визит был отложен".

"Российская сторона надеется, что мы изменим дату визита и сможем найти понимание. Визит 15 января не состоится, но возможно он будет позднее. Но пока неясно когда", - отметил А.Нофаль.