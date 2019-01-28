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Культура 28.01.2019 17:37

В украинском курортном городе Шацк пройдут мероприятия, посвященные 650-летию азербайджанского поэта Насими

Альянс «Азербайджан-Украина» проведет в украинском курортном городе Шацк мероприятия, приуроченные к 650-летию выдающегося азербайджанского поэта и мистика XIV-XV вв. Сеида Имадеддина Насими.

Договоренность о проведении этого культурного мероприятия была достигнута в ходе встречи главы альянса Эльмара Мамедова и губернатора Волынской области Украины Александра Савченко.

«Насладившись красотой этого замечательного курортного города, мы решили, что непременно это значимое для каждого азербайджанца событие - юбилей великого поэта Насими будет проводиться именно здесь», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» Э.Мамедов.

Он отметил, что в рамках празднования юбилея Насими в Шацке будет продемонстрирован фильм, посвященный поэту, а также вниманию общественности будет представлено его творчество.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2019 год «Годом Насими».

Насими родился в 1369 году, скончался в 1417 году. Поэтический псевдоним поэта «Насими» предположительно является производным от арабского слова «несим» (лёгкий ветерок). Писал Насими на азербайджанском, персидском и арабском языках.

Ф.Исазаде

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Тэги: УКРАИНА, НАСИМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]