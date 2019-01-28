В украинском курортном городе Шацк пройдут мероприятия, посвященные 650-летию азербайджанского поэта Насими

Альянс «Азербайджан-Украина» проведет в украинском курортном городе Шацк мероприятия, приуроченные к 650-летию выдающегося азербайджанского поэта и мистика XIV-XV вв. Сеида Имадеддина Насими.
Договоренность о проведении этого культурного мероприятия была достигнута в ходе встречи главы альянса Эльмара Мамедова и губернатора Волынской области Украины Александра Савченко.
«Насладившись красотой этого замечательного курортного города, мы решили, что непременно это значимое для каждого азербайджанца событие - юбилей великого поэта Насими будет проводиться именно здесь», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» Э.Мамедов.
Он отметил, что в рамках празднования юбилея Насими в Шацке будет продемонстрирован фильм, посвященный поэту, а также вниманию общественности будет представлено его творчество.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2019 год «Годом Насими».
Насими родился в 1369 году, скончался в 1417 году. Поэтический псевдоним поэта «Насими» предположительно является производным от арабского слова «несим» (лёгкий ветерок). Писал Насими на азербайджанском, персидском и арабском языках.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»