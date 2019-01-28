В Брюсселе пока не комментируют ожидаемое постановление Совета ЕС по Ирану

Совет ЕС должен утвердить свои заключения по итогам дискуссии об Иране, которую министры иностранных дел Евросоюза провели в конце 2018 года, заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Эти заключения пока еще готовятся. Как только они будут подготовлены, Совет (ЕС - ИФ) их утвердит. Работа сейчас продолжается", - сказала она в ответ на вопрос, когда будет опубликован ожидаемый документ и каковы его основные положения.

Ее попросили уточнить, войдет ли в текст заключений параграф, касающийся иранской программы баллистических ракет.

"Дебаты (глав МИД стран ЕС - ИФ), состоявшиеся в декабре, охватывали широкий круг проблем, содержали многие элементы, и, по моему мнению, это будет хорошо отражено в заключениях. Но, поскольку они все еще готовятся, я не могу спекулировать о конкретном содержании текста, который еще не утвердили", - отметила М.Коцьянчич.