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Регион 28.01.2019 19:43

В Брюсселе пока не комментируют ожидаемое постановление Совета ЕС по Ирану

Совет ЕС должен утвердить свои заключения по итогам дискуссии об Иране, которую министры иностранных дел Евросоюза провели в конце 2018 года, заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Эти заключения пока еще готовятся. Как только они будут подготовлены, Совет (ЕС - ИФ) их утвердит. Работа сейчас продолжается", - сказала она в ответ на вопрос, когда будет опубликован ожидаемый документ и каковы его основные положения.

Ее попросили уточнить, войдет ли в текст заключений параграф, касающийся иранской программы баллистических ракет.

"Дебаты (глав МИД стран ЕС - ИФ), состоявшиеся в декабре, охватывали широкий круг проблем, содержали многие элементы, и, по моему мнению, это будет хорошо отражено в заключениях. Но, поскольку они все еще готовятся, я не могу спекулировать о конкретном содержании текста, который еще не утвердили", - отметила М.Коцьянчич.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]