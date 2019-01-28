Более 1,1 млрд манатов погасили в 2018г юрлица и физлица в Азербайджане в счет нанесенного ущерба – Минюст

Физические и юридические лица в Азербайджане в 2018 году выплатили более 1,1 млрд манатов в счет погашения нанесенного ущерба в рамках исполнения судебных решений, отмечается в сообщении Минюста.
«В 2018 году в исполнительные структуры поступило 873 тыс. дел, из которых было обеспечено исполнение свыше 450 тыс. дел. В результате, со стороны юридических и физических лиц было погашено более 1,1 млрд манатов в счет нанесенного ущерба, что в 2 раза больше, чем в 2017 году», - отмечается в сообщении.
В течение 2018 года за уклонение от исполнения судебных решений к административной ответственности было привлечено 6,775 тыс. человек, в отношении 2,913 тыс. из которых судами были вынесены решения об аресте, в отношении еще 446 человек - возбуждены уголовные дела.
В отчетном году, с 4,885 тыс. человек были сняты временные ограничения на выезд за пределы Азербайджана.
Р.Бабаев
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