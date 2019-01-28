Патрушев посетит Египет и ОАЭ для консультаций по вопросам безопасности - Совбез РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Египет и Объединенные арабские Эмираты, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Н.Патрушев проведет российско-египетские консультации в сфере безопасности, а также встречи, посвященные сотрудничеству России и Объединенных Арабских Эмиратов по линии советов безопасности двух стран", - сказали в Совбезе.