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СНГ 28.01.2019 20:07

Патрушев посетит Египет и ОАЭ для консультаций по вопросам безопасности - Совбез РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Египет и Объединенные арабские Эмираты, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Н.Патрушев проведет российско-египетские консультации в сфере безопасности, а также встречи, посвященные сотрудничеству России и Объединенных Арабских Эмиратов по линии советов безопасности двух стран", - сказали в Совбезе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, ЕГИПЕТ, ОАЭ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]