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ТЭК 28.01.2019 20:16

Катар планирует удвоить флотилию танкеров для перевозки сжиженного природного газа

Катар планирует закупить 60 танкеров СПГ у Южной Кореи, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление канцелярии южнокорейского президента.

По данным этого государственного органа, министр по делам энергетики Катара Саад Шрида аль-Кааби обсудил в Сеуле с высокопоставленными корейскими представителями широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе планы закупки 60 газовозов корейского производства. Финансовые детали возможной сделки не сообщаются.

Катар обладает самым многочисленным флотом газовозов в количестве 64 штук, которые были изготовлены на верфях трех корейских компаний, главным образом на судостроительных предприятиях Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering/

Как сообщалось, в прошлом году Катар заявил о намерении увеличить к концу 2024 года производство СПГ на 42% - до 110 млн тонн в год.

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Тэги: КОРЕЯ, КАТАР, ТАНКЕРЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]