Катар планирует удвоить флотилию танкеров для перевозки сжиженного природного газа

Катар планирует закупить 60 танкеров СПГ у Южной Кореи, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление канцелярии южнокорейского президента.
По данным этого государственного органа, министр по делам энергетики Катара Саад Шрида аль-Кааби обсудил в Сеуле с высокопоставленными корейскими представителями широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе планы закупки 60 газовозов корейского производства. Финансовые детали возможной сделки не сообщаются.
Катар обладает самым многочисленным флотом газовозов в количестве 64 штук, которые были изготовлены на верфях трех корейских компаний, главным образом на судостроительных предприятиях Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering/
Как сообщалось, в прошлом году Катар заявил о намерении увеличить к концу 2024 года производство СПГ на 42% - до 110 млн тонн в год.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»