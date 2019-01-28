Германия откажется от использования угля в электроэнергетике до конца 2038 г

Комиссия, назначенная правительством ФРГ, рекомендовала прекратить использование угля для выработки электроэнергии не позднее 2038 года в рамках мер по борьбе с изменением климата.
Такое решение было принято по итогам обсуждений, длившихся несколько месяцев, отмечает MarketWatch. Комиссия состояла из 28 представителей добывающих регионов, коммунальных компаний, ученых и экологов.
Решение комиссии требует одобрения правительства ФРГ.
Германия вырабатывает свыше трети электроэнергии на угольных электростанциях. План предусматривает постепенное поэтапное прекращение работы угольных электростанций с целью сокращения выбросов парниковых газов.
Как отмечает информагентство dpa, план комиссии оставляет открытым вопрос, какие электростанции должны быть закрыты в первую очередь.
Комиссия также заявила о необходимости выделить 40 млрд евро в следующие 20 лет тем федеральным землям, которые используют уголь. Дотации из федерального бюджета должны помочь этим регионам полностью отказаться от него.
Эпоха добычи угля началась в Германии более 900 лет назад. В XIX веке уголь и сталь Рурской области обеспечили промышленную и военную мощь Германской империи. После Второй мировой войны угледобыча способствовала скорому возрождению западной части страны.
Последняя шахта для добычи каменного угля на территории Германии закрылась в Рурском бассейне в декабре 2018 года, отмечает Deutsche Welle. Однако это не означает, что страна прекратила использовать уголь в качестве источника энергии. Германия импортирует уголь из других стран, в том числе из России.
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