Минтруда получит 35 млн манатов на улучшение социально-бытовых условий семей шехидов и защитников территориальной целостности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству труда и социальной защиты населения 35 млн манатов на дополнительные меры по улучшению социально-бытовых условий семей шехидов и лиц, ставших инвалидами, защищая территориальную целостность и конституционный строй страны.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капитальных вложений.

Н.Аббасова