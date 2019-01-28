Минтруда получит 35 млн манатов на улучшение социально-бытовых условий семей шехидов и защитников территориальной целостности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству труда и социальной защиты населения 35 млн манатов на дополнительные меры по улучшению социально-бытовых условий семей шехидов и лиц, ставших инвалидами, защищая территориальную целостность и конституционный строй страны.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Средства будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капитальных вложений.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»