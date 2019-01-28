Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9411 RUR   0.0258 GBR   2.2443 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.69 0.56 Brent 61.64 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Регион 28.01.2019 19:11

Иран не будет центральной темой конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, заявляют ее организаторы

На февральской конференции по Ближнему Востоку в Варшаве будет обсуждаться иранская тематика, но она не станет основным вопросом на повестке встречи, заявил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы будем обсуждать Иран, так как невозможно обсуждать ближневосточную тематику, не касаясь Ирана, но это не делает эту конференцию де-факто министерской встречей по Ирану", - сказал американский представитель во время телефонного брифинга.

"Как мы заявляли, Иран не является особым вопросом на повестке дня", - отметил он.

По словам собеседника журналистов, "повестка - очень объемная", так как необходимо обсудить широкий спектр тем.

Между тем, он не стал прямо отвечать на вопрос о том, была ли иранская сторона приглашена на конференцию, но указал, что на встрече будет много высокопоставленных представителей разных стран.

На прошлой неделе исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что планируемая международная конференция по Ближнему Востоку в Польше не преследует цель критики Ирана. Он сообщил, что конференция задумана как "глобальный мозговой штурм" по вопросам кибербезопасности, гуманитарной помощи Сирии, Йемена и борьбы против экстремизма.

В то же время, напоминает агентство, госсекретарь США Майк Помпео в начале января объявил, что конференция сконцентрирует внимание на Иране и его дестабилизирующей деятельности в регионе.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, назвав созыв конференции "контрпродуктивным", поинтересовался на заседании СБ ООН, почему на конференцию, которая анонсирована как форум, направленный на укрепление мировой стабильности, не приглашен Иран, являющийся региональной державой.

В МИД РФ, как сообщалось, заявили, что Россия не будет участвовать в конференции, созываемой по инициативе США в Варшаве 13-14 февраля.

"Российская сторона, внимательно ознакомившись с поступившей от организаторов предварительной повесткой дня и программой форума, приняла решение не участвовать в нем", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОЛЬША, КОНФЕРЕНЦИЯ, ИРАН


Похожие новости


США организуют в Польше саммит по Ближнему Востоку в феврале - Помпео Шеф Пентагона пообещал Польше поддержку в противосиянии России Планы Польши разместить у себя дивизию Вооружённых сил США вынуждают РФ принимать ответные меры - Шойгу Трамп задумался о размещении в Польше постоянной американской военной базы Госдеп США приветствовал подписание контракта на поставки Польше американских ракет Трамп: Польша и ее соседи не должны быть заложниками одного поставщика энергии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]