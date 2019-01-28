Иран не будет центральной темой конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, заявляют ее организаторы

На февральской конференции по Ближнему Востоку в Варшаве будет обсуждаться иранская тематика, но она не станет основным вопросом на повестке встречи, заявил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы будем обсуждать Иран, так как невозможно обсуждать ближневосточную тематику, не касаясь Ирана, но это не делает эту конференцию де-факто министерской встречей по Ирану", - сказал американский представитель во время телефонного брифинга.
"Как мы заявляли, Иран не является особым вопросом на повестке дня", - отметил он.
По словам собеседника журналистов, "повестка - очень объемная", так как необходимо обсудить широкий спектр тем.
Между тем, он не стал прямо отвечать на вопрос о том, была ли иранская сторона приглашена на конференцию, но указал, что на встрече будет много высокопоставленных представителей разных стран.
На прошлой неделе исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что планируемая международная конференция по Ближнему Востоку в Польше не преследует цель критики Ирана. Он сообщил, что конференция задумана как "глобальный мозговой штурм" по вопросам кибербезопасности, гуманитарной помощи Сирии, Йемена и борьбы против экстремизма.
В то же время, напоминает агентство, госсекретарь США Майк Помпео в начале января объявил, что конференция сконцентрирует внимание на Иране и его дестабилизирующей деятельности в регионе.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, назвав созыв конференции "контрпродуктивным", поинтересовался на заседании СБ ООН, почему на конференцию, которая анонсирована как форум, направленный на укрепление мировой стабильности, не приглашен Иран, являющийся региональной державой.
В МИД РФ, как сообщалось, заявили, что Россия не будет участвовать в конференции, созываемой по инициативе США в Варшаве 13-14 февраля.
"Российская сторона, внимательно ознакомившись с поступившей от организаторов предварительной повесткой дня и программой форума, приняла решение не участвовать в нем", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
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