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Дальнее зарубежье 28.01.2019 20:48

Президент Афганистана призвал талибов к серьезным переговорам

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) к серьезным переговорам с властями страны, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Я призываю "Талибан" начать серьезные переговоры с правительством", - заявил А.Гани в телевизионном обращении.

Президент подчеркнул, что власти Афганистана готовы к полному выводу иностранных войск из страны.

"Текущее присутствие иностранных войск обусловлено двусторонним соглашением и необходимостью. Правительство всегда пересматривало и будет пересматривать численность иностранных войск, которые должны присутствовать (в Афганистане - ИФ), и мы пытаемся сократить их присутствие до нуля", - сказал А.Гани.

Он также заявил, что инициатива мирного урегулирования в Афганистане должна принадлежать самим афганцам.

А.Гани выступил с телеобращением в понедельник после встречи со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, который проинформировал афганского президента об итогах прошедших в Катаре переговоров США с делегацией движения "Талибан".

Ранее З.Халилзад написал в своем микроблоге в "Твиттере", что прибыл в Афганистан для продолжения консультаций с руководством страны по вопросам о мирном урегулировании.

Американский дипломат отметил, что в Дохе удалось добиться "значительного прогресса по жизненно важным вопросам".

"Будем наращивать темп, чтобы возобновить переговоры в ближайшее время. У нас есть ряд вопросов, которые нужно решить. Пока не все согласовано", - отметил З.Халилзад, отметив, что прежде всего речь идет о налаживании внутриафганского диалога и о "всеобъемлющем прекращении огня".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТАЛИБЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]