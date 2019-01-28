Президент Афганистана призвал талибов к серьезным переговорам

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) к серьезным переговорам с властями страны, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Я призываю "Талибан" начать серьезные переговоры с правительством", - заявил А.Гани в телевизионном обращении.

Президент подчеркнул, что власти Афганистана готовы к полному выводу иностранных войск из страны.

"Текущее присутствие иностранных войск обусловлено двусторонним соглашением и необходимостью. Правительство всегда пересматривало и будет пересматривать численность иностранных войск, которые должны присутствовать (в Афганистане - ИФ), и мы пытаемся сократить их присутствие до нуля", - сказал А.Гани.

Он также заявил, что инициатива мирного урегулирования в Афганистане должна принадлежать самим афганцам.

А.Гани выступил с телеобращением в понедельник после встречи со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, который проинформировал афганского президента об итогах прошедших в Катаре переговоров США с делегацией движения "Талибан".

Ранее З.Халилзад написал в своем микроблоге в "Твиттере", что прибыл в Афганистан для продолжения консультаций с руководством страны по вопросам о мирном урегулировании.

Американский дипломат отметил, что в Дохе удалось добиться "значительного прогресса по жизненно важным вопросам".

"Будем наращивать темп, чтобы возобновить переговоры в ближайшее время. У нас есть ряд вопросов, которые нужно решить. Пока не все согласовано", - отметил З.Халилзад, отметив, что прежде всего речь идет о налаживании внутриафганского диалога и о "всеобъемлющем прекращении огня".