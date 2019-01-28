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Дальнее зарубежье 28.01.2019 19:55

Механизм расчетов с Ираном скоро будет создан - МИД ФРГ

Евросоюз готовится запустить механизм расчетов с Ираном в обход санкций США, сообщают немецкие и австрийские СМИ со ссылкой на главу МИД ФРГ Хайко Мааса.

Как заявил Х.Маас в Брюсселе в понедельник, такой механизм скоро будет создан; как ожидается, в нем примут участие несколько стран, в том числе Великобритания, Франция и ФРГ.

Предполагается, что будет создана некая структура, которая будет действовать как промежуточный механизм между частными инвесторами и иранским бизнесом. Таким образом, Иран, например, сможет и дальше поставлять нефть в Европу, невзирая на американские санкции, а деньги на оплату будут поступать не от банков напрямую, а вноситься на счета европейских предприятий, которые продают в Иран медикаменты или товары промышленного производства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ИРАН, МЕХАНИЗМ, ГЕРМАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]