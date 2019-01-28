Механизм расчетов с Ираном скоро будет создан - МИД ФРГ

Евросоюз готовится запустить механизм расчетов с Ираном в обход санкций США, сообщают немецкие и австрийские СМИ со ссылкой на главу МИД ФРГ Хайко Мааса.
Как заявил Х.Маас в Брюсселе в понедельник, такой механизм скоро будет создан; как ожидается, в нем примут участие несколько стран, в том числе Великобритания, Франция и ФРГ.
Предполагается, что будет создана некая структура, которая будет действовать как промежуточный механизм между частными инвесторами и иранским бизнесом. Таким образом, Иран, например, сможет и дальше поставлять нефть в Европу, невзирая на американские санкции, а деньги на оплату будут поступать не от банков напрямую, а вноситься на счета европейских предприятий, которые продают в Иран медикаменты или товары промышленного производства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»