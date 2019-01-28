Brexit без сделки может привести к пустым полкам, предупредили британские ритейлеры

Британские ритейлеры опасаются, что выход Великобритании из ЕС без заключения соглашения может привести к повышению цен и недостатку продуктов питания в магазинах, сообщает в понедельник телеканал BBC.

Эти опасения выразил Британский розничный консорциум в письме, под которым, в частности, подписались такие крупные супермаркеты как Sainsbury, Asda, Lidl, ритейлер Marks & Spencer, а также сети быстрого питания McDonalds и KFC.

Ритейлеры подчеркивают, что Brexit без сделки создаст "значительные риски" для сохранения разнообразия продовольствия и его качества.

"Мы обеспокоены тем, что наши покупатели одними из первых столкнутся с реалиями Brexit без сделки", - говорится в письме.

Авторы письма напоминают, что треть продуктов питания, продающихся в Великобритании, доставлены из ЕС. В марте, отмечают ритейлеры, усугубится ситуация с сезонными овощами. В этот период, по их данным, 90% салата латук, 80% помидоров и 70% ягод, продающихся в Великобритании, выращиваются в ЕС.

Авторы письма указывают на то, что накапливать на складах скоропортящиеся продукты невозможно, а действующая схема поставок будет "в значительной мере нарушена" в случае Brexit без сделки.

Также ритейлеры сообщили, что в ожидании Brexit они уже заполнили "все пространство морозильных и холодильных камер". Ритейлеры отметили, что они подбирают альтернативные маршруты поставок продуктов, однако их возможности ограничены.

На выходных телеканал Sky News сообщил, что Великобритания начала накапливать на складах на зарубежных военных базах в Гибралтаре на Кипре и Фолклендских островах продукты питания, топливо, запчасти и боеприпасы на случай Brexit без сделки. Также заполнять склады стали и на военных базах в пределах Великобритании. Всего, по данным телеканала, военные потратили на предварительные закупки 23 млн фунтов стерлингов.

В британском парламенте 29 января, за два месяца до Brexit, пройдет голосование по дальнейшим шагам в процессе выхода Великобритании из ЕС. Предыдущее голосование в палате общин по сделке, согласованной с Брюсселем премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, провалилось. В связи с этим в последнее время многие эксперты опасаются, что произойдет "жесткий" Brexit, то есть Великобритания может покинуть ЕС без заключения соглашений по будущим отношениям и по переходному периоду после Brexit, в том числе торговых.