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ТЭК 28.01.2019 20:27

Нефть WTI подешевела до минимума за 2 недели, цена Brent - $60,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на опасениях относительно торговых переговоров между США и Китаем, а также в ожидании нового "шатдауна", сообщает Dow Jones.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:01 подешевели на $1,52 (2,47%) и торгуются на уровне $60,12 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $1,82 (3,39%) - до $51,87 за баррель. Это минимальный уровень за последние две недели.

На эту неделю запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства Китая в Вашингтон для участия в очередном раунде торговых переговоров.

Кроме того, инвесторов тревожит отсутствие конкретики по возобновлению работы правительства США. В пятницу рынки поддержала неожиданная новость, что президент США Дональд Трамп намерен временно восстановить нормальный режим функционирования госорганов до 15 февраля. За это время должен быть решен вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой.

Однако затем Д.Трамп заявил, что сомневается в способности демократов и республиканцев прийти в ближайшие три недели к приемлемому для него компромиссному соглашению о финансировании строительства стены. В интервью The Wall Street Journal он оценил шансы на успешное завершение переговоров, которые будут вестись в рамках специально сформированной в Конгрессе двухпартийной группы из 17 законодателей, как "меньше, чем 50 на 50".

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц - до 862 штук. Подъем показателя фиксируется впервые с начала года и сигнализирует о вероятности дальнейшего роста нефтедобычи в стране.

При этом Минэнерго США на прошлой неделе отчиталось о недельном росте запасов нефти в стране почти на 8 млн баррелей. Подъем стал рекордным за два месяца.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]