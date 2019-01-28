Греция возвращается на мировой рынок заимствований, хочет привлечь до 3 млрд евро

Греция намерена вернуться на мировой рынок заимствований спустя пять месяцев после завершения международной программы финансовой помощи, воспользовавшись интересом инвесторов к европейским бумагам.

Министерство финансов Греции намерено привлечь в ходе размещения пятилетних гособлигаций от 2 млрд евро до 3 млрд евро, сообщила в понедельник государственная телекомпания ERT. Диапазон ожидаемой доходности составляет 3,5-3,75% годовых.

Афины привлекли для подготовки размещения Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и Societe Generale.

Доходность пятилетних госбондов с погашением в январе 2023 года в настоящее время находится в районе 2,96% годовых, десятилетних - около 4,1% годовых.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис приветствовал решение Афин. По его словам, Греция получила от международного стабилизационного фонда помощь на сумму более 30 млрд евро и способна финансировать себя самостоятельно, сообщает Deutsche Welle.

Греция получала финансовую помощь от МВФ и международных кредиторов с 2010 года. Эта программа была завершена в августе 2018 года.