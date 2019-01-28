Греция возвращается на мировой рынок заимствований, хочет привлечь до 3 млрд евро

Греция намерена вернуться на мировой рынок заимствований спустя пять месяцев после завершения международной программы финансовой помощи, воспользовавшись интересом инвесторов к европейским бумагам.
Министерство финансов Греции намерено привлечь в ходе размещения пятилетних гособлигаций от 2 млрд евро до 3 млрд евро, сообщила в понедельник государственная телекомпания ERT. Диапазон ожидаемой доходности составляет 3,5-3,75% годовых.
Афины привлекли для подготовки размещения Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и Societe Generale.
Доходность пятилетних госбондов с погашением в январе 2023 года в настоящее время находится в районе 2,96% годовых, десятилетних - около 4,1% годовых.
Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис приветствовал решение Афин. По его словам, Греция получила от международного стабилизационного фонда помощь на сумму более 30 млрд евро и способна финансировать себя самостоятельно, сообщает Deutsche Welle.
Греция получала финансовую помощь от МВФ и международных кредиторов с 2010 года. Эта программа была завершена в августе 2018 года.
Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана
Азербайджан укрепил позиции в переговорном процессе по Карабаху - Алиев
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Германия откажется от использования угля в электроэнергетике до конца 2038 г
Китай повысит розничные цены на бензин и дизтопливо с 29 января
Нефть WTI подешевела до минимума за 2 недели, цена Brent - $60,1 за баррель
Минтруда получит 35 млн манатов на улучшение социально-бытовых условий семей шехидов и защитников территориальной целостности Азербайджана
Более 1,1 млрд манатов погасили в 2018г юрлица и физлица в Азербайджане в счет нанесенного ущерба – Минюст
В украинском курортном городе Шацк пройдут мероприятия, посвященные 650-летию азербайджанского поэта Насими
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год!
Очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Азербайджане
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»