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Дальнее зарубежье 28.01.2019 21:03

Греция возвращается на мировой рынок заимствований, хочет привлечь до 3 млрд евро

Греция намерена вернуться на мировой рынок заимствований спустя пять месяцев после завершения международной программы финансовой помощи, воспользовавшись интересом инвесторов к европейским бумагам.

Министерство финансов Греции намерено привлечь в ходе размещения пятилетних гособлигаций от 2 млрд евро до 3 млрд евро, сообщила в понедельник государственная телекомпания ERT. Диапазон ожидаемой доходности составляет 3,5-3,75% годовых.

Афины привлекли для подготовки размещения Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и Societe Generale.

Доходность пятилетних госбондов с погашением в январе 2023 года в настоящее время находится в районе 2,96% годовых, десятилетних - около 4,1% годовых.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис приветствовал решение Афин. По его словам, Греция получила от международного стабилизационного фонда помощь на сумму более 30 млрд евро и способна финансировать себя самостоятельно, сообщает Deutsche Welle.

Греция получала финансовую помощь от МВФ и международных кредиторов с 2010 года. Эта программа была завершена в августе 2018 года.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ГОСБОНДЫ, ВЫПУСК, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]