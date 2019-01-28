Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9411 RUR   0.0258 GBR   2.2443 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.69 0.56 Brent 61.64 0.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Янв 1 Фев

Дальнее зарубежье 28.01.2019 22:48

Греция с 1 февраля повышает минимальный размер оплаты труда до 650 евро

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Греции будет повышен до 650 евро в месяц, заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас на заседании кабинета министров в понедельник.

Кроме того, будет отменена дифференциация этого показателя в зависимости от возраста.

Изменения вступают в силу 1 февраля. Это первое повышение зарплат с момента начала долгового кризиса в стране почти десятилетие назад.

До 2012 года МРОТ составлял 751 евро, затем он был снижен до 586 евро для граждан старше 25 лет и до 510 евро для молодежи, отмечает Greek Reporter. Таким образом, повышение минимальной зарплаты для большинства населения составит около 11%, а для молодых людей ее увеличение превысит 27%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ЗАРПЛАТА, МИНИМУМ, ПОВЫШЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]