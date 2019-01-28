Не менее 35 человек погибли в ходе беспорядков в Венесуэле, 850 задержаны - СМИ

В ходе антиправительственных акций протестов в Венесуэле погибли не менее 35 человек, сообщают в понедельник европейские СМИ со ссылкой на данные нескольких неправительственных организаций.

Согласно их информации, стражи порядка задержали во время акций около 850 человек.

"Мы подтвердили данные о 35 погибших с именами, фамилиями, местом, где это произошло, и предполагаемыми виновными", - сказал руководитель организации Provea Рафаэль Ускатеги.

Глава неправительственной организации Foro Penal Альфредо Ромеро со своей стороны сообщил о задержаниях в общей сложности 850 человек, из них около 80 были несовершеннолетние.

На прошлой неделе в Венесуэле прошли крупные акции, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран признал его. Он призвал венесуэльцев выйти на новые массовые демонстрации в среду и субботу.

Лидер страны Николас Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста.