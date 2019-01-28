Мадуро ради мира готов встретиться с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщают в понедельник латиноамериканские СМИ со ссылкой на главу МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу.
"Если будет необходимость встретиться хоть с самим дьяволом для того, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем", - сказал министр, рассуждая о возможности такой встречи.
Также министр заявил, что США косвенно признают законность пребывания у власти Н.Мадуро, так как США регулярно обмениваются дипломатическими нотами с МИД Венесуэлы.
"Мы получили (от США - ИФ) 29 дипломатических нот с 10 января", - рассказал Х.Арреаса.
В то же время, министр заявил, что все венесуэльские дипломаты вернулись из США на родину.
"Венесуэльского дипломатического персонала в США нет, они все вернулись. Венесуэла рассмотрит вопрос об отправке дипперсонала (в США - ИФ), если предложение об учреждении секций интересов (США в Венесуэле и Венесуэлы в США - ИФ) будет устраивать обе стороны", - сказал он.
23 января возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников Н.Мадуро.
Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады и некоторых других стран мира заявили о признании Х.Гуаидо временным президентом.
26 января ФРГ, Франция, Испания заявили, что готовы будут признать Х.Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.
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