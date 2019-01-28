Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9411 RUR   0.0258 GBR   2.2443 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.69 0.56 Brent 61.64 0.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Янв 1 Фев

Регион 28.01.2019 22:03

В Москве столкнулись семь автомобилей и автобус, данные о пострадавших уточняются

Восемь автомобилей, в числе которых пассажирский автобус, столкнулись на Киевском шоссе, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"По предварительным данным, на 36-м км Киевского шоссе произошло столкновение семи автомобилей и пассажирского автобуса", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что информация о пострадавших уточняется. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДТП, АВТОБУС


Похожие новости


Восемь жителей Баку пострадали в автоаварии на Ставрополье Пятеро пострадавших в ДТП под Воронежем граждан Азербайджана остаются в больнице Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения "Скорой" и легковушки на Кубани Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии Число пострадавших в ДТП с азербайджанским микроавтобусом на Ставрополье увеличилось до 10 человек Четыре человека погибли в ДТП в Подольске

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]