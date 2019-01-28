В Москве столкнулись семь автомобилей и автобус, данные о пострадавших уточняются

Восемь автомобилей, в числе которых пассажирский автобус, столкнулись на Киевском шоссе, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
"По предварительным данным, на 36-м км Киевского шоссе произошло столкновение семи автомобилей и пассажирского автобуса", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что информация о пострадавших уточняется. На место выехали сотрудники экстренных служб.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»