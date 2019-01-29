Президент Италии подписал нормативный акт, позволяющий итальянцам раньше выйти на пенсию

Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник подписал декрет-закон, вводящий в Италии так называемый гражданский доход, а также предлагающий новый порядок выхода на пенсию, сообщает газета "Соле 24 оре".
Публикация декрета-закона ожидается вечером в понедельник в Официальной газете Итальянской Республики.
Гражданский доход - выплаты до 780 евро в месяц, которые правительство Италии намерено предоставлять самым бедным слоям населения. Для того, чтобы получать этот доход, граждане должны как минимум восемь часов в неделю уделять общественным работам, предоставлять свидетельства того, что они ищут работу, а также принять одно из трех первых предложений по работе.
Также нормативный акт включает в себя так называемую "квоту 100". Эта реформа позволит гражданам Италии выходить на пенсию в 62 года при наличии 38 лет трудового стажа. Сейчас большинство жителей Италии могут выйти на пенсию лишь в возрасте 67 лет.
При этом итальянцы, как и прежде, смогут выходить на пенсию вне зависимости от возраста, если их трудовой стаж составил 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин.
Для частного сектора изменения вступят в силу в апреле этого года, для госслужащих - в августе.
Декрет-закон - в Италии нормативный акт, который в экстренных случаях может принять правительство, для его вступления в силу требуется подпись президента и публикация в Официальной газете Итальянской Республики. Такие нормативные акты нередко носят временный характер, так как они теряют силу, если итальянский парламент не преобразует его в закон в течение 60 дней с момента публикации.
Ожидается, что этот нормативный акт парламент одобрит.
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