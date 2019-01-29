США вводят санкции против венесуэльской PDVSA - Болтон

Администрация США решила ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, сообщают американские СМИ со ссылкой на советника по нацбезопасности Джона Болтона и министра финансов Стивена Мнучина.

Дж.Болтон пояснил, что цель этих мер - "предотвратить разграбление активов компании режимом Мадуро".

Дж.Болтон пояснил, что такие меры позволят США конфисковать активны компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.