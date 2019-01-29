Нетаньяху во вторник обсудит Сирию с Вершининым и Лаврентьевым - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, во вторник проведет встречу с находящимися с визитом в Израиле спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым, пишет The Times of Israel.

По данным газеты, которая ссылается на пресс-службу израильского премьера, стороны обсудят ситуацию в Сирии.

В среду, как ожидается, С.Вершинин и А.Лаврентьев проведут встречу с представителями министерства обороны Израиля, отмечает газета "Гаарец".

С.Вершинин и А.Лаврентьев прибыли в Израиль 28 января и встретились с высокопоставленным представителями министерства иностранных дел этой страны.