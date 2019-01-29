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Дальнее зарубежье 29.01.2019 09:27

Нетаньяху во вторник обсудит Сирию с Вершининым и Лаврентьевым - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, во вторник проведет встречу с находящимися с визитом в Израиле спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым, пишет The Times of Israel.

По данным газеты, которая ссылается на пресс-службу израильского премьера, стороны обсудят ситуацию в Сирии.

В среду, как ожидается, С.Вершинин и А.Лаврентьев проведут встречу с представителями министерства обороны Израиля, отмечает газета "Гаарец".

С.Вершинин и А.Лаврентьев прибыли в Израиль 28 января и встретились с высокопоставленным представителями министерства иностранных дел этой страны.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]