Нетаньяху во вторник обсудит Сирию с Вершининым и Лаврентьевым - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, во вторник проведет встречу с находящимися с визитом в Израиле спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым, пишет The Times of Israel.
По данным газеты, которая ссылается на пресс-службу израильского премьера, стороны обсудят ситуацию в Сирии.
В среду, как ожидается, С.Вершинин и А.Лаврентьев проведут встречу с представителями министерства обороны Израиля, отмечает газета "Гаарец".
С.Вершинин и А.Лаврентьев прибыли в Израиль 28 января и встретились с высокопоставленным представителями министерства иностранных дел этой страны.
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