США обвинили Huawei в краже интеллектуальной собственности

Судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности, сообщают американские СМИ.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций.

Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу.