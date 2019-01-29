США обвинили Huawei в краже интеллектуальной собственности

Судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности, сообщают американские СМИ.
Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций.
Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»