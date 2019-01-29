В Пентагоне заверяют, что не направляют военных ни в Колумбию, ни в Венесуэлу

Американское военное командование не направляет военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу, сообщает телеканала NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона.

По словам собеседников телеканала, США не перебрасывают к этим странам ни военнослужащих, ни военную технику или снаряжение.

Вопрос о возможной отправке американского контингента в Колумбию или даже сразу в Венесуэлу возник после публикации в соцсетях фотографий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он пришел на брифинг по Венесуэле в Белом доме с блоком бумаг желтого цвета. На верхней странице почти нет записей, однако отчетливо можно прочитать "5 тыс. военных - в Колумбию".

В соцсетях в связи с этим разгорелись споры: многие пользователи сочли, что это не могло быть случайностью. По их мнению, Дж.Болтон по какой-то причине специально дал журналистам возможность сфотографировать эту запись.

В Белом доме, комментируя историю с записями Дж.Болтона, не стали давать американским СМИ пояснения по поводу возможности переброски войск в Колумбию. Однако при этом в администрации США напомнили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты решения венесуэльского кризиса.

Как сообщалось, США признали законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуаидо, провозгласившего себя на прошлой неделе временным президентом. Венесуэльские власти, в свою очередь, не считают Х.Гуаидо законным президентом.