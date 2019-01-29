Экс-адвокат Трампа даст показания в Палате представителей США 8 февраля

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн согласился дать показания комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США 8 февраля, сообщает The Hill.
По словам председателя комитета Адама Шиффа, М.Коэн, который сотрудничает со специальным прокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы США в 2016 году, явится для дачи "закрытых показаний" 8 февраля.
Ранее М.Коэн отказался от дачи показаний перед комитетом Палаты представителей Конгресса США 7 февраля.
Между тем комитет Сената США по делам разведки, возглавляемый республиканцем Ричардом Берром и сенатором-демократом Марком Уорнером, также направил повестку М.Коэну.
Ранее федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа в организации выплаты отступных в $280 тыс. двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед президентскими выборами 2016 года. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации с Д.Трампом и по его указанию. М.Коэна приговорили к трем годам лишения свободы.
Кроме того, М.Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по проекту строительства Trump Tower в Москве. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.
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