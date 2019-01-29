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Дальнее зарубежье 29.01.2019 09:22

Экс-адвокат Трампа даст показания в Палате представителей США 8 февраля

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн согласился дать показания комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США 8 февраля, сообщает The Hill.

По словам председателя комитета Адама Шиффа, М.Коэн, который сотрудничает со специальным прокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы США в 2016 году, явится для дачи "закрытых показаний" 8 февраля.

Ранее М.Коэн отказался от дачи показаний перед комитетом Палаты представителей Конгресса США 7 февраля.

Между тем комитет Сената США по делам разведки, возглавляемый республиканцем Ричардом Берром и сенатором-демократом Марком Уорнером, также направил повестку М.Коэну.

Ранее федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа в организации выплаты отступных в $280 тыс. двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед президентскими выборами 2016 года. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации с Д.Трампом и по его указанию. М.Коэна приговорили к трем годам лишения свободы.

Кроме того, М.Коэн признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по проекту строительства Trump Tower в Москве. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

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Тэги: США, КОЭН, ТРАМП, ПОКАЗАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]