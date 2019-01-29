Глава Минфина США надеется, что санкции против Венесуэлы - временные

Санкции, вводимые США против Венесуэлы, будут отменены в случае принятия в Каракасе мер по восстановлению демократии и по борьбе против коррупции, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.
"Санкции не должны быть вечными. Их цель - добиться изменения поведения (властей Венесуэлы - ИФ). США ясно дали понять, что мы рассмотрим возможность отмены санкций в отношении тех, кто сделает конкретные и подлежащие верификации шаги в поддержку демократии и борьбы против коррупции в Венесуэле в целом и в PdVSA - в частности", - отметил министр, заявление которого приводит Минфин.
Ранее власти США объявили о решении немедленно ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PdVSA. Минфин в пресс-релизе поясняет, что некоторые транзакции, связанные с этой компанией на время решено разрешить.
"В результате предпринимаемых сегодня мер, вся собственность PdVSA в юрисдикции США, будет заблокирована. Гражданам США запрещается проводить транзакции с этой компанией", - говорится в документе.
Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана
Азербайджан укрепил позиции в переговорном процессе по Карабаху - Алиев
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Нефть дорожает после введения Штатами санкций против PdVSA, Brent на уровне $60,10 за баррель
Манат подешевел к евро, подорожал к рублю
Азербайджан внедряет институт временного администрирования в страховании
Минтруда получит 35 млн манатов на улучшение социально-бытовых условий семей шехидов и защитников территориальной целостности Азербайджана
Более 1,1 млрд манатов погасили в 2018г юрлица и физлица в Азербайджане в счет нанесенного ущерба – Минюст
В украинском курортном городе Шацк пройдут мероприятия, посвященные 650-летию азербайджанского поэта Насими
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год!
Очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Азербайджане
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»