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Дальнее зарубежье 29.01.2019 09:23

Глава Минфина США надеется, что санкции против Венесуэлы - временные

Санкции, вводимые США против Венесуэлы, будут отменены в случае принятия в Каракасе мер по восстановлению демократии и по борьбе против коррупции, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Санкции не должны быть вечными. Их цель - добиться изменения поведения (властей Венесуэлы - ИФ). США ясно дали понять, что мы рассмотрим возможность отмены санкций в отношении тех, кто сделает конкретные и подлежащие верификации шаги в поддержку демократии и борьбы против коррупции в Венесуэле в целом и в PdVSA - в частности", - отметил министр, заявление которого приводит Минфин.

Ранее власти США объявили о решении немедленно ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PdVSA. Минфин в пресс-релизе поясняет, что некоторые транзакции, связанные с этой компанией на время решено разрешить.

"В результате предпринимаемых сегодня мер, вся собственность PdVSA в юрисдикции США, будет заблокирована. Гражданам США запрещается проводить транзакции с этой компанией", - говорится в документе.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]