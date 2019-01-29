Глава Минфина США надеется, что санкции против Венесуэлы - временные

Санкции, вводимые США против Венесуэлы, будут отменены в случае принятия в Каракасе мер по восстановлению демократии и по борьбе против коррупции, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Санкции не должны быть вечными. Их цель - добиться изменения поведения (властей Венесуэлы - ИФ). США ясно дали понять, что мы рассмотрим возможность отмены санкций в отношении тех, кто сделает конкретные и подлежащие верификации шаги в поддержку демократии и борьбы против коррупции в Венесуэле в целом и в PdVSA - в частности", - отметил министр, заявление которого приводит Минфин.

Ранее власти США объявили о решении немедленно ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PdVSA. Минфин в пресс-релизе поясняет, что некоторые транзакции, связанные с этой компанией на время решено разрешить.

"В результате предпринимаемых сегодня мер, вся собственность PdVSA в юрисдикции США, будет заблокирована. Гражданам США запрещается проводить транзакции с этой компанией", - говорится в документе.