Нефть дорожает после введения Штатами санкций против PdVSA, Brent на уровне $60,10 за баррель

Нефть дорожает во вторник после введения правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), повысившего риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник подорожали на $0,17 (0,28%) - до $60,10 за баррель. По итогам торгов в понедельник их цена снизилась на $1,71 (2,8%) и составила $60,05 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,17 (0,33%) - до $52,16 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,7 (3,2%), до $51,99 за баррель.

Значения фьючерсов как на Brent, так и на WTI на закрытие рынка в понедельник были минимальными с 14 января, свидетельствуют данные FactSet.

Санкции, введенные Минфином США в отношении PdVSA, предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

Как сообщалось, Вашингтон признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Вступивший в январе в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, однако позднее изменил свое решение, оставив небольшое число американских дипломатов в стране.

Решение о санкциях в отношении PdVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны".

"Если Венесуэла хочет продолжать поставлять нефть в США даже в том случае, если Мадуро не будет иметь доступа к экспортной выручке, санкции в отношении PdVSA не повлияют на рынок, - отмечает экономист WTRG Economic Джеймс Уильямс. - Доходы от продажи нефти будут поступать на счет, который будет разблокирован для легитимного правительства Венесуэлы".

"Я подозреваю, однако, что Мадуро захочет продавать нефть в другие регионы мира. Все риски связаны с реакцией Мадуро", - цитирует Дж.Уильямса MarketWatch.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем: на эту неделю запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства КНР в Вашингтон для участия в очередном раунде переговоров.