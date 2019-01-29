Мадуро назвал санкции США против PDVSA незаконными и пообещал принять решительные меры

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после объявления США санкций в отношении нефтяной компании PDVSA пообещал в ближайшие дни объявить о шагах, "направленных на защиту интересов нации".
"Так называемые "санкции", объявленные Джоном Болтоном (советник президента США по нацбезопасности - ИФ), являются односторонними, незаконными, преступными и аморальными", - написал Н.Мадуро в своем Twitter.
"Они хотят украсть у нас CITGO (подразделение PDVSA в США). В ближайшие дни мы объявим о необходимых и решительных мерах по защите интересов нации", - добавил он.
Ранее администрация США заявила о введении санкций против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA
Дж.Болтон пояснил, что цель этих мер - "предотвратить разграбление активов компании режимом Мадуро".
Дж.Болтон пояснил, что такие меры позволят США конфисковать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.
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