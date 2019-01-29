Оппозиционер Гуаидо намерен взять под контроль активы Венесуэлы за рубежом

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуаидо объявил, что намерен постепенно брать под контроль активы своей страны за рубежом.

"С этого момента мы начинаем постепенно и организованно брать под контроль активы нашей Республики за границей. Это необходимо, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы перед уходом узурпатор (президент страны Николас Мадуро - ИФ) и его банда не израсходовали эти средства", - говорится в опубликованном в соцсетях обращении Х.Гуаидо.

Также он объявил, что начнет работу над назначением руководителей крупных компаний, в частности - нефтегазовой PDVSA. Эта компания в настоящее время находится под полным контролем властей во главе с Н.Мадуро. Несколько часов назад власти США объявили о санкциях против PDVSA, предполагающих, в частности, арест активов компании в США.