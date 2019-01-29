Президент Венесуэлы призвал оппозицию к диалогу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к диалогу с оппозицией в любом месте и в любое время.
"Повторяю: я готов к началу диалога со всей оппозицией в том месте, тогда и в той форме, в какой они захотят", - подчеркнул президент, выступая перед вернувшимися из США венесуэльскими дипломатами.
При этом он отметил, что призывает оппозиционеров к "благоразумию и рассудительности".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»