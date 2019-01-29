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Дальнее зарубежье 29.01.2019 09:37

Президент Венесуэлы призвал оппозицию к диалогу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к диалогу с оппозицией в любом месте и в любое время.

"Повторяю: я готов к началу диалога со всей оппозицией в том месте, тогда и в той форме, в какой они захотят", - подчеркнул президент, выступая перед вернувшимися из США венесуэльскими дипломатами.

При этом он отметил, что призывает оппозиционеров к "благоразумию и рассудительности".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]