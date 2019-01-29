Советник Трампа подтвердил беседы вице-президента США с самопровозглашенным президентом Венесуэлы

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил информацию СМИ о беседах вице-президента США Майка Пенса с Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы.

"Вице-президент несколько раз беседовал с временным президентом Гуаидо, включая ночь перед тем, как мы его признали", - сообщил Дж.Болтон на брифинге.

Он также сказал, что "он (М.Пенс - ИФ) в ближайшее время встретится" с представителем Х.Гуаидо, назначенным временным поверенным в делах Венесуэлы в США.

У администрации Д.Трампа был секретный план по поддержке лидера венесуэльской оппозиции Х.Гуаидо, который на прошедшей неделе объявил себя исполняющим обязанности президента страны, сообщила накануне The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, вице-президент США М.Пенс позвонил Х.Гуаидо и заверил его в поддержке со стороны Вашингтона, если он перехватит бразды правления у Николаса Мадуро и объявит себя временным главой государства, сославшись на одно из положений венесуэльской конституции. Этот звонок запустил в действие план, который американская администрация тайно разрабатывала на протяжении последних нескольких недель. Вашингтон координировал работу над ним со своими союзниками, а также с представителями оппозиции Венесуэлы.

Уже на следующий день, 23 января, после разговора с М.Пенсом Х.Гуаидо как глава Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы) объявил власть Н.Мадуро нелегитимной и провозгласил себя и.о. президента страны. Как и было обещано, его тут же поддержал Д.Трамп, назвав законным главой государства.