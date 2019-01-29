Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года скоро завершится, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер.

"Расследование близко к завершению", - приводят его слова американские СМИ.

"Я надеюсь, что мы сможем получить отчет от спецпрокурора Мюллера как можно быстрее", - добавил М,Уитакер.

Основная задача Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа перед президентскими выборами в США.