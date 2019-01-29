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Дальнее зарубежье 29.01.2019 09:41

Расследование Мюллера по "российскому делу" близко к завершению - и.о. генпрокурора США

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года скоро завершится, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер.

"Расследование близко к завершению", - приводят его слова американские СМИ.

"Я надеюсь, что мы сможем получить отчет от спецпрокурора Мюллера как можно быстрее", - добавил М,Уитакер.

Основная задача Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа перед президентскими выборами в США.

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Тэги: США, МЮЛЛЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]