Представители США и КНР обсудят торговые отношения двух стран на встречах 30 и 31 января

Высокопоставленные чиновники из США и Китая обсудят торговые отношения между двумя странами на серии встреч, которые пройдут в Вашингтоне с 30 по 31 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Эти встречи предусмотрены соглашением, достигнутым президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе 1 декабря 2018 года, о проведении 90-дневных переговоров с целью достижения необходимых структурных изменений в Китае, которые коснутся торговли между Соединенными Штатами и КНР. Стороны также обсудят обязательство Китая закупить у США значительное количество товаров и услуг", - говорится в заявлении С.Сандерс, опубликованном на сайте Белого дома.
Уточняется, что со стороны США в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и советник президента по торговле Питер Наварро.
В свою очередь, министр финансов США С.Мнучин сообщил журналистам, что президент США по итогам переговоров встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ
Ранее сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ должен прибыть в Вашингтон для проведения второго раунда торговых переговоров. Первый в начале января прошел в Пекине.
Отмечалось, что переговоры в Пекине завершились на оптимистичной ноте. Стороны смогли сблизить позиции по ряду вопросов, включая торговлю энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией.
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