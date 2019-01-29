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Дальнее зарубежье 29.01.2019 10:44

Спецпредставитель госдепа США по КНДР встретится с экспертами по денуклеаризации

Специальный представитель госдепартамента США по Северной Корее Стивен Биган встретится с экспертами из Стэнфордского университета для обсуждения вопросов денуклеаризации КНДР.

"Специальный представитель по Северной Корее Стивен Биган посетит Пало-Альто (Калифорния) 31 января, чтобы встретиться с экспертами из Стэнфордского университета и обсудить с представителями центра Азиатско-тихоокеанских исследований им.Уолтера Шоренстейна усилия США по окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР", - говорится в сообщении госдепа США.

Ранее Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в конце февраля. При этом не называлась ни точная дата, ни место встречи.

СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Тэги: США, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]