Сирия и Иран договорились о расширении сотрудничества в ряде областей

Сирия и Иран в минувший понедельник подписали 11 соглашений, касающихся разностороннего сотрудничества между двумя странами, включая соглашение о долгосрочном стратегическом экономическом взаимодействии, сообщило сирийское информагентство САНА.

Документы, подписанные в рамках визита в Дамаск первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, расширяют сотрудничество в таких сферах, как экономика, культура, образование, инфраструктура, инвестиции, жилищное строительство, отмечается в сообщении.

Премьер-министр Ирана Имад Хамис заявил после подписания документов, что оно стало "сигналом всему миру, касающимся реальности сирийско-иранского сотрудничества".