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Регион 29.01.2019 09:45

Сирия и Иран договорились о расширении сотрудничества в ряде областей

Сирия и Иран в минувший понедельник подписали 11 соглашений, касающихся разностороннего сотрудничества между двумя странами, включая соглашение о долгосрочном стратегическом экономическом взаимодействии, сообщило сирийское информагентство САНА.

Документы, подписанные в рамках визита в Дамаск первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, расширяют сотрудничество в таких сферах, как экономика, культура, образование, инфраструктура, инвестиции, жилищное строительство, отмечается в сообщении.

Премьер-министр Ирана Имад Хамис заявил после подписания документов, что оно стало "сигналом всему миру, касающимся реальности сирийско-иранского сотрудничества".

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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]