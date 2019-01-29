Сирия и Иран договорились о расширении сотрудничества в ряде областей

Сирия и Иран в минувший понедельник подписали 11 соглашений, касающихся разностороннего сотрудничества между двумя странами, включая соглашение о долгосрочном стратегическом экономическом взаимодействии, сообщило сирийское информагентство САНА.
Документы, подписанные в рамках визита в Дамаск первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, расширяют сотрудничество в таких сферах, как экономика, культура, образование, инфраструктура, инвестиции, жилищное строительство, отмечается в сообщении.
Премьер-министр Ирана Имад Хамис заявил после подписания документов, что оно стало "сигналом всему миру, касающимся реальности сирийско-иранского сотрудничества".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»