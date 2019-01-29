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Дальнее зарубежье 29.01.2019 11:02

МИД КНР потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы китайской компании Huawei

МИД Китая призвал США отказаться от преследования сотрудницы китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, назвав этот путь "ошибочным".

"Мы еще раз призываем американскую сторону отозвать ордер на арест госпожи Мэн и не следовать далее по этому ошибочному пути", - говорится в распространенном заявлении представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Он подчеркнул: "Соединенные Штаты используют государственную власть для очернения и нападок на конкретные китайские предприятия, препятствуя проведению ими законных операций".

По словам дипломата, "за этим стоит сильная политическая мотивация и манипуляции".

Гэн Шуан добавил, что "Китай полон решимости защищать законные права китайских компаний".

Как сообщалось, судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций против Ирана.

Кроме того, США объявили, что направили канадским властям запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая по запросу Вашингтона была ранее арестована, а затем отпущена под залог в Канаде.

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Тэги: КИТАЙ, США, ХУАВЭЙ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]