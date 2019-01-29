В Киргизии женщина арестована по подозрению в возбуждении межнациональной розни после антикитайского митинга

Суд в Бишкеке принял решение об аресте 56-летней Гулжамилы Сапаралиевой по подозрению в возбуждении межнациональной розни, она была задержана после антикитайского митинга в киргизской столице 17 января.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУВД Бишкека, Г.Сапаралиева водворена в следственный изолятор на два месяца.

"Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, из 30 выступавших на митинге лиц, в словах и высказываниях Г.Сапаралиевой 1963 года рождения усматриваются призывы к возбуждению межнациональной, межэтнической вражды (розни). Она была задержана и помещена в изолятор временного содержания", - заявили в пресс-службе.

Первомайским районным судом Бишкека задержание подозреваемой признано законным, и с учетом категории преступления, относящегося к тяжким, а также степени общественной опасности, применена мера пресечения в виде заключение под стражу с содержанием в СИЗО Бишкека сроком на два месяца, сообщили в вдеомстве.

Расследование по досудебному производству продолжается, добавил собеседник агентства.

17 января около 300 человек вышли на митинг на центральную площадь Бишкека. Митингующие требовали от властей депортации из страны китайских нелегальных мигрантов и прекращения выдачи китайским гражданам трудовых квот. Участники митинга также выступили против коррупции в высших эшелонах власти и за прозрачность в финансовой деятельности правительства, прежде всего, в части расходования китайских грантов и кредитов.

После попытки пройти к зданию парламента республики милиция задержала 21 участника акции, среди которых один из организаторов митинга, член общественного движения "Жаны муун" (Новое поколение) Аманбол Бабакулов. Позднее 26 участников митинга были оштрафованы на сумму 3 тыс. сомов ($42,8) каждый за нарушение общественного порядка.

В конце 2018 года киргизские активисты выступили против нахождения на территории Киргизии граждан КНР и предоставлении им гражданства после сообщений родственников проживающих в Китае этнических киргизов о том, что несколько десятков тысяч человек были помещены китайскими властями в лагеря перевоспитания.

В конце декабря у посольства КНР в Бишкеке прошел митинг с требованием не выдавать рабочие визы гражданам Китая и не предоставлять им гражданства из-за опасений "тихой китайской экспансии". Аналогичная акция прошла в центре Бишкека 7 января.

9 января первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов заявил о попытках в стране дестабилизировать отношения с КНР. "В обществе муссируются сведения, если мы не рассчитаемся с долгами перед Китаем, мы отдадим часть территорий. Это неправда и неправильно. Есть люди, которые хотят дестабилизировать обстановку в Киргизии и ухудшить отношения с Китаем", - сказал он журналистам.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в тот же день пообещал, что попытки в стране дестабилизировать киргизско-китайские отношения будут пресечены, ответственные ответят перед законом.