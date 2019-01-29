SOCAR увеличила в 2018г налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 6%

Налоговые выплаты SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в 2018 году составили 1 млрд 604,514 млн манатов, что на 6,2% больше показателя 2017 года, указывается в информации, размещенной на официальном сайте компании.

Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) за 2018 год по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 172 млн 469 тыс. манатов (рост на 10,6%).

«Исключительно благодаря своевременно проведенным в SOCAR мерам по оптимизации, доходы компании и отчисления в госбюджет увеличиваются, несмотря на колебания цен на рынке. Большую часть своих доходов SOCAR получает от операций за рубежом, которые реинвестирует для повышения благосостояния страны», - отметил глава компании Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении.

В 2017 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 511,033 млн манатов, в ГФСЗ -155,984 млн манат.

На 2018 год прогноз для SOCAR по налоговым выплатам в госбюджет Азербайджана был определен на уровне 1 млрд 380 млн манатов.

Н.Аббасова