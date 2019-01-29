Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0257 GBR   2.2361 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.99 -1.70 Brent 59.93 -1.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Янв 1 Фев

ТЭК 29.01.2019 10:58

SOCAR увеличила в 2018г налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 6%

Налоговые выплаты SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в 2018 году составили 1 млрд 604,514 млн манатов, что на 6,2% больше показателя 2017 года, указывается в информации, размещенной на официальном сайте компании.

Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) за 2018 год по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 172 млн 469 тыс. манатов (рост на 10,6%).

«Исключительно благодаря своевременно проведенным в SOCAR мерам по оптимизации, доходы компании и отчисления в госбюджет увеличиваются, несмотря на колебания цен на рынке. Большую часть своих доходов SOCAR получает от операций за рубежом, которые реинвестирует для повышения благосостояния страны», - отметил глава компании Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении.

В 2017 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 511,033 млн манатов, в ГФСЗ -155,984 млн манат.

На 2018 год прогноз для SOCAR по налоговым выплатам в госбюджет Азербайджана был определен на уровне 1 млрд 380 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, НАЛОГИ, ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


Прогноз для SOCAR на 2019г по налоговым платежам в госбюджет Азербайджана увеличен незначительно SOCAR в 2017г увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 8% SOCAR в январе-октябре увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 13% Прогноз для SOCAR на 2018г по налоговым платежам в госбюджет Азербайджана увеличен незначительно SOCAR увеличила в январе-августе налоговые выплаты в госбюджет Азербайджана на 16% SOCAR увеличила в январе-июле налоговые выплаты в госбюджет Азербайджана на 16%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]