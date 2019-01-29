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Дальнее зарубежье 29.01.2019 11:03

Жертвами торнадо в Гаване стали четыре человека, около 200 пострадали

До четырех человек увеличилось число жертв разрушительного торнадо, который в ночь на понедельник обрушился на Гавану, сообщило во вторник кубинское телевидение.

Еще 195 человек пострадали, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.

Первый секретарь коммунистической партии Кубы Луис Антонио Торрес, выступая по телевидению, не исключил, что в виду сильных разрушений, число жертв может увеличиться.

По первоначальным оценкам, ущерб нанесен 1238 жилым, хозяйственным постройкам и социальным объектам, из них 124 разрушены полностью и 225 - частично.

Восстановительные работы начались уже накануне.

В то же время, по сообщению министерства туризма Кубы, столичные объекты туристической инфраструктуры не пострадали и функционируют нормально.

Торнадо такой силы прежде был зафиксирован в Гаване 26 декабря 1940 года, тогда погибли 40 человек, более 400 получили травмы.

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Тэги: КУБА, ГАВАНА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]