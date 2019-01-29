Спецслужбы отмечают высокий уровень террористических угроз Казахстану

В Казахстане сохраняется высокий уровень террористической угрозы из-за нестабильной ситуации в близлежащих регионах, заявил во вторник заместитель председателя казахстанского Комитета нацбезопасности Нургали Билисбеков.

"С учетом ситуации в зонах конфликта в Сирии, Ираке, Афганистане и регионе есть определенные вызовы. Мы, конечно, оцениваем, как достаточно высокие угрозы. К сожалению, мы находимся в орбите интересов международных террористических организаций, о чем свидетельствует факт задержания группы в начале января в Алматы", - сказал Н.Билисбеков на расширенном заседании комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности в Астане во вторник.

По его данным, на сегодняшний день в зонах конфликта находится более 300 казахстанцев, из которых 100 - боевики.

"Сейчас в зоне конфликта находятся чуть более 300 человек. Из них чистых боевиков около 100 человек осталось. Из них часть погибает, часть выходит из зон конфликта в другие страны", - отметил замглавы КНБ.

По его словам, казахстанским экстремистам "фактически установки давали из-за рубежа по проведению терактов на территории Казахстана" с целью дестабилизации обстановки в стране.

"Мы достаточно адекватно оцениваем угрозы Казахстану. Кроме того, наши граждане выехали и продолжают находиться в зонах конфликта в числе боевиков. Мы максимально мониторим места их нахождения, их устремления в сторону Казахстана. Максимально стараемся видеть все процессы, которые происходят в зонах конфликта вокруг этих лиц", - добавил Н.Билисбеков.