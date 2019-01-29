Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2018 году составила около 85% – глава МВД

Около 26,4 тыс. преступлений было зарегистрировано в Азербайджане в 2018 году, раскрываемость составила 84,7%, заявил министр внутренних дел республики Рамиль Усубов на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященном итогам минувшего года.

По словам министра, 89,7% совершенных преступлений не содержали большой общественной опасности, 10,3% - составили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Р.Усубов отметил, что по сравнению с показателями 2017 года, в минувшем году число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 24,3%. В том числе, на 3,1% сократилось число попыток умышленного убийства, на 16% - нанесения тяжкого вреда здоровью, на 7,7% - преступлений против имущества, на 4,8% - количество разбоев, на 7% - угона автотранспортных средств, на 28% - фактов мошенничества.

На 2,2% уменьшилось число групповых преступлений, на 4,5% - преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве.

Министр подчеркнул, что в минувшем году на 3.7% сократилось число погибших и на 0,5% число пострадавших в ДТП.

«Совместно с органами прокуратуры были раскрыты 332 преступления, совершенные в прошлые годы», - сказал Р.Усубов.

Министр отметил, что по горячим следам в течение отчетного года удалось раскрыть 1,801 тыс. преступлений. Своевременное обращение граждан на «горячую линию 102» помогло предотвратить совершение 9,435 тыс. противоправных действий.

Возможности системы «Безопасный город» способствовали раскрытию 566 преступлений и 20,48 тыс. других случаев, остановить для проверки 90 автомобилей, объявленных в розыск.

Р.Бабаев