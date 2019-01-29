Ущерб для экономики США от частичной приостановки работы федеральных учреждений ("шатдаун") составит около $11 млрд в декабре и январе, по расчетам Бюджетного управления Конгресса (CBO).

Это потенциально может стать причиной того, что подъем ВВП по итогам 2018 года не сможет достичь отметки в 3%. Последний раз американская экономика показывала темпы роста выше 3% в 2005 году, отмечает MarketWatch.

Работа госорганов США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

По оценке CBO, 35-дневный "шатдаун" снизит темпы роста ВВП на 0,1 процентного пункта ($3 млрд) в четвертом квартале прошлого года и на 0,2 п.п. ($8 млрд) в первом квартале этого года. Однако основная часть потерянной экономической активности, вероятно, будет восстановлена в будущие кварталы.

Приостановка работы части федеральных учреждений привела к тому, что зарплату не получают около 800 тыс. госслужащих. Кроме того, без работы остались частные господрядчики.

ВВП США в первом квартале 2018 года увеличился на 2,2%, во втором квартале - на 4,2% и в третьем квартале - на 3,4%. В настоящее время аналитики прогнозируют, что в октябре-декабре подъем составлял 2,6%. Если он оправдается, то по итогам года уровень в 3% будет достигнут.