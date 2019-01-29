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Регион 29.01.2019 11:28

Замглавы МИД РФ Карасин прилетел в Ереван

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прибыл в Армению, где примет участие в мероприятиях Российско-Армянского Славянского университета, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

Российский дипломат 30 января примет участие в церемонии открытия бюста Александра Грибоедова в парке "Признательность", расположенном на территории вуза. Мероприятие посвящено 190-летию смерти А.Грибоедова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]