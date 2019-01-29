Замглавы МИД РФ Карасин прилетел в Ереван

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прибыл в Армению, где примет участие в мероприятиях Российско-Армянского Славянского университета, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

Российский дипломат 30 января примет участие в церемонии открытия бюста Александра Грибоедова в парке "Признательность", расположенном на территории вуза. Мероприятие посвящено 190-летию смерти А.Грибоедова.