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Дальнее зарубежье 29.01.2019 12:49

Лондон введет визы для граждан ЕС в случае "жесткого" Brexit

Великобритания установит визовый режим для граждан стран ЕС, планирующих пребывать на территории страны более трех месяцев, если Brexit будет реализован без соглашения, сообщил глава британского МВД издание Саджид Джавид.

"Мы должны применить практический подход и минимизировать нарушения, чтобы гарантировать, что Великобритания остается открытой для бизнеса. Поэтому мы введем ограниченные по времени переходные механизмы и предоставим гражданам ЕС, прибывающим после 29 марта, разрешение на временное пребывание", - приводит слова С.Джавида издание Financial Times.

По его словам, такие поправки предоставят Великобритании "полный контроль" над границей "впервые за десятилетия".

В случае "жесткого" Brexit граждане государств ЕС, которые будут приезжать в Великобританию после 29 марта, получат разрешение на временное пребывание, если они намерены находиться на территории страны более трех месяцев. Данный статус будет выдаваться на срок до трех лет, однако за него надо будет оплатить пошлину и пройти определенные процедуры.

Британские правительство также продолжает подготовку к возможному выходу из ЕС без сделки. Так, на выходных телеканал Sky News сообщил, что Великобритания начала накапливать на складах на зарубежных военных базах в Гибралтаре на Кипре и Фолклендских островах продукты питания, топливо, запчасти и боеприпасы на случай Brexit без сделки. Также заполнять склады стали и на военных базах в пределах Великобритании. Всего, по данным телеканала, военные потратили на предварительные закупки 23 млн фунтов стерлингов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, BREXIT, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]