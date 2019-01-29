В Азербайджане в 2018 году обезврежено около 870 преступных групп, уничтожено 5 человек, оказавших сопротивление полиции – глава МВД

Правоохранительные органы Азербайджана в 2018 году обезвредили около 870 преступных групп, заявил министр внутренних дел Рамиль Усубов.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в минувшем году в Азербайджане было обезврежено 869 преступных групп, совершивших 2,277 тыс. преступлений. Уничтожено пять человек, оказавших вооруженное сопротивление сотрудникам полиции», - сказал Р.Усубов на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященном итогам минувшего года.

По его словам, в 2018 году правоохранительные органы расследовали материалы по 31,539 тыс. уголовным делам.

«Потерпевшим гражданам было возвращено 86,8% нанесенного ущерба, что на 2% лучше показателя 2017 года», - отметил министр.

Глава МВД добавил, что в 2018 году выявлено 144 случая торговли людьми и четыре факта привлечения к принудительному труду. «Обезврежено 13 преступных групп, состоящих из 28 человек. Обеспечена реинтеграция в общество 98 жертв торговли людьми», - сказал Р.Усубов.

Р.Бабаев