В Азербайджане в 2018 году обезврежено около 870 преступных групп, уничтожено 5 человек, оказавших сопротивление полиции – глава МВД

Правоохранительные органы Азербайджана в 2018 году обезвредили около 870 преступных групп, заявил министр внутренних дел Рамиль Усубов.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий в минувшем году в Азербайджане было обезврежено 869 преступных групп, совершивших 2,277 тыс. преступлений. Уничтожено пять человек, оказавших вооруженное сопротивление сотрудникам полиции», - сказал Р.Усубов на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященном итогам минувшего года.
По его словам, в 2018 году правоохранительные органы расследовали материалы по 31,539 тыс. уголовным делам.
«Потерпевшим гражданам было возвращено 86,8% нанесенного ущерба, что на 2% лучше показателя 2017 года», - отметил министр.
Глава МВД добавил, что в 2018 году выявлено 144 случая торговли людьми и четыре факта привлечения к принудительному труду. «Обезврежено 13 преступных групп, состоящих из 28 человек. Обеспечена реинтеграция в общество 98 жертв торговли людьми», - сказал Р.Усубов.
Р.Бабаев
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана
Бакметрополитен направит более 1,2 млн манатов на закупку антикоррозийных покрытий для туннелей метро
"Газпром экспорт" ожидает сохранения экспорта на достигнутом уровне в предстоящие годы
Азербайджанским экспортерам в 2017-2018гг возвращено из госбюджета 8 млн манатов
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Наблюдатели от СНГ не будут работать на выборах президента Украины - Лебедев
Санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA незаконны - Кремль
Турция готова к новой военной операции на севере Сирии - глава Минобороны
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год!
Очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Азербайджане
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»